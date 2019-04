Nela: "Juve, buon pari. Dybala giusto che sia arrabbiato"

L'ex terzino della Roma Sebino Nela è intervenuto su MC Sport, nel corso della trasmissione Maracanà. Queste le sue parole sulla sfida di ieri sera tra Ajax e Juventus: "Mi sono divertito, mi piace la filosofia dell'Ajax. Alla Juventus un pareggio sta bene, l'Ajax però non cambierà atteggiamento nella partita di ritorno, non hanno paura e sarà partita vera all'Allianz. La Juventus resta comunque favorita per qualità ed esperienza. I bianconeri sapevano a cosa andavano incontro e hanno amministrato bene la gara. Dybala? È giusto che sia arrabbiato per la panchina, deve avere la voglia di giocare. Detto ciò c'è un allenatore che fa le scelte e qualcuno fuori deve rimanerci".