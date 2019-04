Il terzino della Roma Sebino Nela è intervenuto su MC Sport, nel corso della trasmissione Maracanà.

Nessun provveddiment da parte del Giudice Sportivo per il gesto di Bakayoko-Kessie.

"Bravo Gattuso con le dichiarazioni del post partita. È stata una risposta goliardica a un tweet goliardico. Non mi piace l'invasione di campo del Governo: dell'episodio dei due giocatori ci ha pensato il tecnico".

Juventus-Ajax.

"Partita molto complicata per la Juventus. Gli olandesi giocano - a prescindere dal risultato - sempre un calcio offensivo. I bianconeri dovranno fare una grande gara nell'ottenere equilibrio in campo, per novantacinque minuti. Mi aspetto di vedere un partitone, non vedo l'ora di sedermi sul divano e gustarmi questo match".