Nerozzi: “Juve con potenziale pazzesco non sempre sfruttato al 100%”

Ai microfoni di Radio Bianconera, nel corso della trasmissione ‘Avanti Madama’, è intervenuto il giornalista del Corriere della Sera Massimiliano Nerozzi: “I migliori di quest’anno? Chiellini ha fatto un’altra grande stagione nonostante gli infortuni, poi Kean è stata la faccia nuova che si è imposta in questa stagione. Non capisco perché Allegri non lo faccia giocare di più ora che le gare non contano niente. I peggiori? Direi Dybala, ha avuto una regressione clamorosa. C’è un concorso di colpe, il grande progetto di Allegri era farne un tuttocampista, questa è stata la sua incompiuta. Ha perso la sua grande scommessa tattica”.

Sul futuro di Allegri: “Io resto sul 50 e 50. Non sono certo che sia una formalità il rinnovo. Mi dispiace che si sia creata la contrapposizione tra allegristi e non allegristi. Penso che nessuno possa dire che è un allenatore scarso, altrimenti non avrebbe vinto cinque scudetti e fatto due finali di Champions, ma se sbagli delle partite è dovere dirlo. Non è un voto alla carriera, ma alla prestazione. La lite con Adani? Hanno sbagliato tutti e due, la maleducazione non ti porta mai sulla ragione. È un livello che si può usare sui social o al bar con gli amici, non in televisione. La Juve quest’anno aveva un potenziale tecnico pazzesco, ma non sempre secondo me è stato sfruttato a dovere”.