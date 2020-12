Nocerino sul Milan: "Ibra c'è sempre. E con lui non ti puoi mai accontentare"

Antonio Nocerino, ex rossonero, è intervenuto a MilanTv per parlare dell'ex compagno Zlatan Ibrahimovic: “Lui c’è sempre, l’altra sera ho visto che era in panchina e si alzava, urlava, parlava con i giocatori. Il Milan è diventata una squadra molto importante. Vedo differenza nella mentalità. Senza nulla togliere al mister e alla società i giocatori hanno fatto un cambio incredibile quando hanno iniziato ad allenarsi con lui. Con lui non ti puoi accontentare e ora vedo che i giocatori non si accontentano”.