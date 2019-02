Novara, Zappa: "Le squadre B sono un'opportunità per i giovani"

Fonte: tuttoc.com

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Claudio Zappa, neo-terzino del Novara, si è presentato così in sala stampa a tifosi e stampa piemontesi: "Da terzino preferisco giocare a quattro. Nella Juve giocavo da quinto, più alto. A quattro c'è da difendere di più ma mi trovo meglio. Quando ho giocato con la Juve B contro il Novara avevo notato una grande qualità, una squadra che ci aveva sempre messo in difficoltà. Le squadre B? Per un giovane sono un'opportunità in più per giocare. Andare in una prima squadra vera però ti aiuta a crescere meglio: a livello di spogliatoio e di altre situazioni è totalmente differente".