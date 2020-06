Pres. Pescara: "Bettella è già da Serie A. Zappa? Dicevano che costava caro..."

Il presidente del Pescara Daniele Sebastiani ha commentato la vittoria del Delfino contro la Juve Stabia. Ecco quanto ripreso da Tuttopescaracalcio.com: "Oggi è stata una bellissima partita, giocata con intelligenza. Potevamo chiuderla già nel primo tempo, peccato per quei due gol che ci siamo mangiati. Nella ripresa non c'è stata partita, il terzo gol è stata un'azione importante, bella ben gestita dall'inizio finalizzata da Crecco che ha fatto di tutto e di più".

Crecco non dimenticherà mai questa partita per i tanti cambi di ruolo e il gol: "Nessuna bocciatura per Scognamiglio che ha avuto qualche problema. Magari ad avercene un altro paio come lui. Credo che il mister da questa settimana mi diceva che Crecco poteva giocare anche come difensore centrale. Oggi ha fatto bene in tutti e due i ruoli".

Il Monza ha messo gli occhi anche su Bettella: "Non è nostro, ma credo che possa giocare già in serie A".

Quanto la sta convincendo Legrottaglie: "Noi non cerchiamo nessuno anche se ne abbiamo sentite molte. Noi sappiamo benissimo cosa vogliamo. Legrottaglie sta facendo un grande lavoro cosi come lo stava facendo Luciano. Tutti si giocano la conferma, anche i giocatori che sono in scadenza. I risultati ti danno la conferma o meno".

Sugli aspetti tattici: "Memushaj può coprire qualsiasi ruolo, se sta bene è già mezza squadra. Zappa può giocare più avanti, il gol dimostra che non è da esterno basso".

Sarà difficile trattenerlo: "La cosa bella è che Zappa dicevano che costava caro, speriamo di trovarne a decine come lui"

Su Pucciarelli: "Ha iniziato a ritmi più blandi perchè dopo che è stato fuori aveva timore. Lui è forte, se vuole rimanere e se ci sono le condizioni noi siamo felici"

Sull'assenza del pubblico: "E' l'unica nota stonata, giocare senza pubblico non è calcio. Credo che si stia ragionando per far tornare i tifosi, tutto dipende dai contagi, prima di tutto viene la saluta".



La vediamo molto contento: "Sono contento per il mister e per i ragazzi. Hanno lavorato molto in questi giorni, meritano questo risultato e maggiore tranquillità".