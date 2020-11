Nuova chance per Dybala, Marocchi: "Deve tornare a essere decisivo negli ultimi 20 metri"

Nuova occasione per Paulo Dybala, titolare nell’attacco della Juventus questa sera contro il Ferencvaros in Champions League. Giancarlo Marocchi, che commenterà per Sky la partita, commenta così: “Grande chance, dovrà essere così intelligente da giocarsela da attaccante vero. Pirlo non metterà mai in discussione Ronaldo e farli giocare tutti e tre insieme può diventare complicato: deve tornare a essere decisivo negli ultimi 20 metri, quello può diventare il suo posto da titolare”.