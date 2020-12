Nuovo DPCM, Conte: “Il sistema cashless parte già a dicembre. Esclusi gli acquisti e-commerce”

In conferenza stampa da Palazzo Chigi, il presidente del Consiglio dei Ministri, Giuseppe Conte illustra i contenuti del nuovo DPCM, tra i quali l’introduzione del meccanismo cashless, che consentirà agli italiani il rimborso del 10%, fino a un massimo di 150 euro, di tutte le spese sostenute nel mese di dicembre. Sarà valido per la singola persona, quindi cumulabile a livello famigliare, e per accedervi sarà necessario scaricare l’app IO. Esclusi soltanto gli acquisti in sede di E-Commerce.

A breve tutte le dichiarazioni di Conte.