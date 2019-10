Altro appuntamento a Milano sulla via del nuovo stadio di San Siro. Come riporta SportMediaset nella giornata di lunedì il Consiglio comunale di Milano si riunirà per discutere mozioni e ordini del giorno sul tema del nuovo stadio che Inter e Milan vorrebbero realizzare sull'area di San Siro, con relativo abbattimento della attuale struttura. Dal Consiglio comunale usciranno le linee guide che poi permetteranno alla giunta di dichiarare o meno il parere di pubblico interesse.