Offese social a Pisacane e Tutino, la difesa dell’agente

© foto di Federico De Luca

Un lungo sfogo sui social network da parte del procuratore Vincenzo Pisacane, è la maniera con la quale l’agente di Tutino sceglie di spiegare la sua posizione in seguito al becero assalto social di cui è stato vittima nelle ultime ore a causa di una telefonata registrata e trasmessa da una televisione. Di seguito il post di Pisacane con le sue considerazioni in merito all’accaduto: “Mi dispiace leggere tutti questi commenti negativi su di me e su Gennaro Tutino...

Ho conosciuto i veri tifosi del Cosenza e conosco bene il loro amore nei confronti della squadra ed il rispetto che hanno come persone e come tifosi..

I veri tifosi del Cosenza di certo non sono quelli che hanno scritto ingiurie e minacce di morte sotto il video di mia figlia che ha solo 2 anni!!!

Mi dispiace anche per Padre Fedele che da uomo di fede mi ha tratto in inganno facendomi una telefonata registrata da una televisione a mia insaputa, dove per altro, ho di nuovo fatto capire che l’amore per i colori rosso blu da parte di Tutino e la grande stima che nutro io nei confronti della tifoseria e della città.

Non sono io la colpa del mancato arrivo di Gennaro Tutino a Cosenza ne tantomeno è lo stesso Gennaro ma è solo una questione di ambizioni e di fattori che fanno parte del calcio... io credo che tutta la città di Cosenza abbia l’ambizione di vedere la propria squadra un giorno in serie A. E per questo qualcuno gli augura la morte o gli scrive ingiurie? Sono dell’idea che sia nel calcio che nella vita l’ambizione è il fuoco della vita...

Forza lupi!!