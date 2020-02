© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Sono 22 i convocati della Lazio per la sfida in programma oggi alle 18 al Tardini contro il Parma, valida per il 23° turno di Serie A. Questo l'elenco completo dei biancocelesti, che ritrovano Cataldi e Correa:

Portieri: Guerrieri, Proto, Strakosha.

Difensori: Acerbi, D. Anderson, Luiz Felipe, Lukaku, Marusic, Patric, Vavro.

Centrocampisti: A. Anderson, Cataldi, Jony, Lazzari, Leiva, Luis Alberto, Parolo, Minala.

Attaccanti: Adekanye, Caicedo, Correa, Immobile.