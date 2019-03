© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Un'amichevole paradossale. All'Estadi Municipal de Montilivi la Catalogna questa sera alle ore 21:00 sfiderà il Venezuela. Sarà la prima volta che una selezione di una comunità autonoma giocherà in uno spazio FIFA riservato alle Nazionali. Una grande conquista per la Catalogna e le sue lotte di indipendenza in Spagna, nuova triste pagina per una 'Vinotinto' senza allenatore dopo che il ct Rafael Dudamel venerdì sera ha messo il proprio mandato nelle mani dei vertici federali per motivi politici. In campo niente Xavi, impegnato col suo Al Sadd alla ricerca del titolo nel campionato qatariota, ma ci sarà Gerard Piqué.