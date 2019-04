Okaka con l'aiuto di Lirola: l'Udinese pareggia contro il Sassuolo

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

L'Udinese pareggia i conti alla Dacia Arena. La formazione di Tudor ha acciuffato l'1-1 al minuto 80, con il tocco di Lirola che - per anticipare Okaka - ha risolto una mischia in area neroverde sugli sviluppi di un corner. Risultato d'oro per l'Udinese, quando il Sassuolo sembrava indirizzato verso i tre punti.