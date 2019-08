Olic consiglia il Bayern: "Perisic serve. E anche uno come Mandzukic"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Ivica Olic, ex attaccante e vice-ct della Croazia, ha parlato del suo connazionale ed ex compagno Ivan Perisic, in procinto di passare dall'Inter al Bayern Monaco e suo compagno di squadra per due anni al Wolfsburg: "Di lui posso dire che è un professionista di livello assoluto. Fuori dal personaggio è un bravo ragazzo, ed ha grandi qualità: non a caso è da molto tempo su un livello internazionale. All'Inter ha dei problemi perché non si adatta come ala al nuovo sistema che vuole Conte. Il Bayern Monaco però ha bisogno di profili di punta in quel ruolo, dopo gli addii a Robben e Ribery. Uno così forte tecnicamente e con tanta esperienza può aiutare il club fin da subito in ogni caso".

Su Mario Mandzukic, anche lui giocatore accostato ai bavaresi, ha poi aggiunto: "Certo, ha 33 anni, ma il punto è che il Bayern adesso non ha bisogno soltanto dei giovani. Serve anche esperienza per un triplo carico di Bundes, coppa e Champions. E Mandzukic è un modello, uno che dà sempre il massimo in ogni allenamento. Ha un fisico eccezionale, e può ancora giocare a livelli alti per due o tre anni", le sue dichiarazioni alla Bild.