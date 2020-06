Olic promuove Perisic: "Sono un suo fan, aiuterà il Bayern Monaco anche in futuro"

vedi letture

Ivica Olic torna a spendersi in favore di Ivan Perisic e a mandare messaggi al Bayern Monaco. Intervistato da Sport Bild, l'ex Nazionale croato ha tessuto le lodi del giocatore in prestito dall'Inter: "Ivan prima dell'infortunio alla caviglia ha giocato molto bene, e ho sentito che il Bayern Monaco è molto soddisfatto di lui e del lavoro fatto in Germania. Sfortunatamente, recentemente ha dovuto fermarsi per tre mesi. Sarei molto felice se il Bayern lo acquistasse. Perché sono fermamente convinto che Ivan possa continuare ad aiutare la squadra in futuro. Ivan ha già 31 anni, ma può ancora giocare ai massimi livelli per alcune stagioni: ha un corpo molto ben allenato e raramente si è infortunato nella sua carriera. Un infortunio dopo un colpo alla caviglia può capitare anche al professionista migliore in qualsiasi momento. Il grande vantaggio di Ivan, oltre alla sua esperienza, è che può ricoprire molte posizioni in attacco: sinistra, destra, ma anche al centro. Dal momento che calcia con entrambi i piedi allo stesso modo forte, è imprevedibile per gli avversari. E aiuta anche in fase difensiva. Ho giocato con lui al Wolfsburg e nella squadra nazionale croata e posso dire: Ivan è un giocatore da sogno per ogni allenatore. Sono un fan assoluto di Ivan", riporta Fcinternews.it.