Olic rivela: "Il Bayern felice di Perisic e vuole riscattarlo. Ma non a 20 milioni di euro"

Il Bayern Monaco vuole riscattare Ivan Perisic, ma a una cifra inferiore rispetto ai 20 milioni di euro precedentemente pattuiti. A dirlo, nel corso di un lungo botta e risposta col portale croato Tportal', è Ivica Olic. Attuale vice-ct della nazionale croata, Olic è stato calciatore del Bayern Monaco ed è un grande amico di Ivan Perisic: "Nella prima gara dopo il ritorno in campo ha giocato 70 minuti, 30 nell'ultimo match ed è chiaro che avrà bisogno di un po' di tempo per tornare all'ottima forma mostrata prima della pandemia. Durante la stagione è rimasto fuori per tre mesi per infortunio e l'importante è che adesso non provi più dolore. Il Bayern è molto contento di lui, è arrivato dall'Inter in prestito con diritto di riscatto fissato a 20 milioni di euro. Ma dopo questa pandemia il potere d'acquisto dei club è più basso e credo che nelle prossime due-tre settimane le due società si siederanno attorno a un tavolo per concordare i termini del trasferimento".