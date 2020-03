Olimpiadi posticipate al 2021. Ferrari: "Inseguirò comunque il sogno della 4^ Olimpiade"

Anche la finnasta Vanessa Ferrari ha voluto commentare lo spostamento dei Giochi Olimpici di Tokyo 2020 spiegando che non sarà questo slittamento a farla desistere dal sogno di disputare la sua quarta edizione: "Il momento difficile che tutti noi stiamo attraversando non ci permette di pensare al futuro quindi aspettiamo, rispettiamo le regole e speriamo che tutto passi il prima possibile. - continua Ferrari - Di sicuro lo spostamento non mi preoccupa più di tanto. Mi sono messa in gioco per centrare la mia quarta olimpiade e non sarà certo il rinvio di qualche mese a farmi desistere dall'inseguire il mio sogno".