Il noto procuratore Silvio Pagliari, è intervenuto a Radio Sportiva per commentare il ritorno di Zlatan Ibrahimovic al Milan: "Il Milan ha fatto bene a prendere Ibra perchè deve rimettersi in carreggiata, quando il malato ha la febbre alta la vecchia supposta fa sempre bene. Hanno sbagliato qualche giocatore in estate, così come qualche valutazione tecnica: è una squadra in difficoltà e Ibra è il giocatore ideale per sanare l'ambiente".