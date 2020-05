Pallavolo, le date della stagione 20/21: Nations League, Olimpiade ed Europei in estate

La Federazione mondiale della pallavolo (FIVB) ha ufficializzato le date della prossima stagione quando questo sport ripartirà dopo lo stop imposto dalla pandemia Coronavirus. I campionati nazionali potranno ripartire dal primo giugno e dovranno chiudersi entro il 18 aprile. Le finali di Champions League si giocheranno entro il 2 maggio per permettere poi la disputa della Nations League che si giocherà dal 7 al 27 giugno. I vari campionati continentali, compresi gli Europei, si giocheranno dopo l'Olimpiade di Tokyo (23 luglio-8 agosto) ovvero fra il 19 agosto e il 19 settembre.

Per quanto riguarda l'Italia, scrive Oasport.it, si sta ragionando su un inizio nella prima metà di settembre sia per gli uomini sia per le donne in modo da non costringere gli atleti a ritmi forsennati vista anche un'estate densissima di appuntamenti importanti.