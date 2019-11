© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Attraverso il proprio profilo twitter il portiere Iker Casillas ha reso pubblica una propria riflessione sui vari premi individuali nel mondo del calcio prefigurandosi la vittoria del Pallone d’Oro da parte di Cristiano Ronaldo: “Van Dijk è il miglior giocatore per la UEFA, Messi è stato il migliore per la FIFA. Immaginiamo se Cristiano (che se lo merita) dovesse vincere il Pallone d’Oro. Mi sembra che le linee guida nel calcio per assegnare i premi non abbiano molta logica”.