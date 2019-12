© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Sulle pagine di France Football, come di consueto in edicola oggi, sono stati svelati i voti di tutti i giornalisti che hanno partecipato all'assegnazione del Pallone d'Oro 2019. Curioso, ovviamente, andare a scoprire chi hanno votato i colleghi connazionali dei principali competitor. Dal Portogallo è stato chiamato a votare Joaquim Rita di SIC: Ronaldo primo e Mané secondo. Al terzo posto c'è Messi, quinto Bernardo Silva (nono in classifica).

1. Cristiano Ronaldo

2. Mané

3. Messi

4. Van Dijk

5. Bernardo Silva