Lionel Messi stacca Cristiano Ronaldo, ma c'è anche il Barcellona che stacca il Real Madrid. Il sesto Pallone d'Oro non rappresenta un trionfo personale per l'argentino nei confronti dell'eterno rivale, ma anche un passo in avanti dei blaugrana rispetto ai blancos. Con quello di ieri, infatti, i catalani salgono a quota 12 Palloni d'Oro vinti dai propri giocatori, a fronte degli 11 del Real. Completano il podio Juventus e Milan, i cui calciatori hanno alzato per otto volte il premio assegnato da France Football.