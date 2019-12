Pallone d'Oro, Rakitic si gode Messi: "Un piacere giocare con te"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Tra i tanti complimenti arrivati via social a Lionel Messi per il sesto Pallone d'Oro, spicca quello di Ivan Rakitic. Il croato del Barcellona, nel mirino di Inter e Milan, ha infatti scritto via Twitter: "È un piacere poter dividere il campo da gioco con te". Peccato che in questa stagione stia succedendo davvero poche volte.