Pamela Anderson rompe con Rami: "Mi tradiva, la mia vita una bugia"

E' arrivata ai titoli di coda la love story tra Adil Rami e Pamela Anderson. La showgirl ha ufficializzato il divorzio attraverso il proprio profilo Instagram, svelando i motivi della rottura dal difensore ex Milan che ora veste la maglia del Marsiglia. "È dura da accettare. Gli ultimi 2 (e più) anni della mia vita sono stati una grande bugia. Sono stata truffata”, ha scritto l'ex bagnina di Baywatch che ha poi proseguito: "Sono stata truffata, spinta a credere che tra noi ci fosse un grande amore. Sono devastata dall'aver scoperto negli ultimi giorni che lui stava conducendo una doppia vita. Ha sempre scherzato su altri calciatori che hanno amanti ad aspettarli in appartamenti vicino a quelli dove vivono le loro mogli. Ha chiamato quegli uomini 'mostri'. Ma questo è peggio. Ha mentito a tutti. Come è possibile controllare così il cuore e la mente di due donne? E sono sicura che ce ne fossero altre. È un mostro. Come ho potuto aiutare così tante persone con National DV Hotline e non riuscire ad essere abbastanza accorta o capace di aiutare me stessa?".

Pamela Anderson in Francia. L'ex modella canadese s'è trasferita in Europa per seguire Rami, visto il rapporto tra i due. Pamela Anderson e il difensore - che la scorsa estate era inserito nella rosa della Francia campione del mondo - si sono sposati nel 2018 e facevano coppia fissa dall'anno precedente.