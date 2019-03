Panico al Fifa Coach Mentorship Programme: “Grande opportunità"

Fonte: figc.it

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

In occasione della scorsa doppia amichevole tra le Nazionali Under 15 di Italia e Turchia - con entrambi gli incontri che si sono disputati a Coverciano – si è svolta al Centro Tecnico Federale la prima visita del ‘Fifa Coach Mentorship Programme’, il progetto della massima organizzazione calcistica che vede coinvolte 42 allenatrici provenienti da tutto il Mondo divise in 21 coppie: un ‘mentore’ e un’ ‘allieva’, per cercare di aumentare le conoscenze tra tecnici donne e allargare il confronto.

Il tecnico federale Patrizia Panico, alla guida proprio della Nazionale maschile Under 15, ha l’opportunità di essere affiancata da un’allenatrice che ha scritto la storia recente del calcio femminile: Sarina Wiegman, la Ct dell’Olanda campione agli europei femminile del 2017, che per due giorni è stata ospite degli Azzurrini al Centro Tecnico Federale per poter vedere da vicino le metodologie di lavoro adottate da Panico.

“Questo programma – racconta Patrizia - mi dà l’opportunità di avere un confronto con un calcio diverso da quello italiano; un calcio che ha un’altra mentalità. Si tratta di una grande chance, innanzitutto per ampliare le proprie conoscenze: avere un confronto infatti è sempre un motivo di arricchimento.”

Patrizia Panico, giocatrice di enorme talento con 204 presenze in azzurro condite da 110 gol, dal 2017 è un’allenatrice professionista abilitata Uefa A e quest’anno sta seguendo nelle aule di Coverciano il massimo livello di formazione per tecnici, ovvero il Master Uefa Pro. È stata la prima donna a guidare una Nazionale italiana maschile - quando l’anno scorso ha sostituito Zoratto sulla panchina dell’Under 16 – e da quest’anno le è stato affidato l’incarico di condurre gli Azzurrini dell’Under 15.