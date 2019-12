Paolo Cannavaro: "Caos Napoli è nocivo. Serve un passo indietro"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Paolo Cannavaro, ex capitano del Napoli, ha commentato il momento che vive il club azzurro a Radio Marte: "Insigne? Viene dal nostro settore giovanile, ha sempre dato tutto per la maglia e quando le cose non vanno bene non si può ferire solo il capitano napoletano, così come ai miei tempi non è stato giusto ferire solo me. Il caos che si vive a Napoli non sta facendo bene a nessuno, prima di tutto ai tifosi. Quando si fanno certi interventi, si crea un danno all’ambiente, in primis alla città. Stanno perdendo tutti in questa situazione, le parti devono fare un passo indietro per il bene del Napoli perché ognuno ha sbagliato qualcosa".