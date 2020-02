vedi letture

Paolo de Paola: “La mano di Sarri non si vede, Milan in crescita”

Per parlare della partita d'andata di semifinale di Coppa Italia tra Milan e Juventus è intervenuto a TMW Radio, durante Maracanà, il giornalista Paolo De Paola: "La partita ha detto che il Milan è in via di guarigione. Sia contro l'Inter che contro la Juve ha demeritato. La Juve è sempre meno dipendente da Sarri. I giocatori stanno avendo una certa involuzione. Neanche in 11 contro 10, contro il Milan, fanno quello che vuole Sarri. La sua mano non si vede".