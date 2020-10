Parma, Cornelius in parte col gruppo. Il rientro a pieno regime si avvicina

Situazione invariata rispetto alla giornata di ieri per quanto concerne l'infermeria in casa Parma. Anche oggi, sottolinea ParmaLive.com, l'attaccante danese Andreas Cornelius si è allenato in parte con il resto del gruppo: Liverani spera dunque di averlo a disposizione per l'importante match con lo Spezia. Tutto invariato per quanto riguarda Maxime Busi, Valentin Mihaila e Mattia Sprocati: i tre hanno svolto lavoro differenziato e terapie.