Parma, Darmian parzialmente in gruppo. Differenziato e terapie per sei giocatori

Allenamento mattutino per il Parma in vista del match contro contro il Torino in casa dei granata. Agli ordini di Mister D’Aversa, i crociati hanno svolto lavori di prevenzione seguiti da esercizi di riscaldamento e un lavoro tattico. La seduta è stata conclusa da una sessione di tiri in porta.

Matteo Darmian ha lavorato parzialmente con i compagni. Lavoro differenziato e terapie per Andrea Adorante, Antonino Barillà, Roberto Inglese, Juraj Kucka, Matteo Scozzarella e Luigi Sepe.