Parma, Gervinho verso la convocazione: possibile spezzone di gara

Fonte: ParmaLive.com

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il report relativo al bollettino medico di oggi, diramato dal sito del Parma, ha dato delle buone notizie per i tifosi crociati. Se non altro, sembra infatti scongiurata l'assenza di Fabio Ceravolo, che oggi è tornato ad allenarsi a pieno ritmo e quindi sarà pienamente recuperato per la trasferta con il Sassuolo. Ma è soprattutto il recupero di Gervinho la notizia lieta del giorno: anche se l'ivoriano è tornato ad allenarsi solo parzialmente con il resto del gruppo, è evidente che almeno una sua convocazione è a questo punto molto probabile. Certo, la situazione dell'attacco crociato resta comunque delicata, ma le notizie sono incoraggianti soprattutto in virtù della parte finale del campionato. Difficile comunque aspettarsi che l'ex Roma venga gettato subito nella mischia: più probabile, invece, un suo utilizzo a gara in corso, che peraltro potrebbe rivelarsi devastante grazie alla sua velocità e l'inevitabile stanchezza delle squadre nelle fasi avanzate di partita.