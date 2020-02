Parma, Hernani out. Problema muscolare al quadricipite sinistro

Sessione mattutina di allenamento a Collecchio per il Parma di Roberto D'Aversa in vista del match contro la SPAL. Da segnalare la presenza in gruppo di Juraj Kucka e la contemporanea assenza di Hernani. Il brasiliano ha evidenziato un problema muscolare al quadricipite sinistro e si sottoporrà agli accertamenti del caso. Lavoro differenziato e terapie per Andrea Adorante, Antonino Barillà, Roberto Inglese, Vincent Laurini, Matteo Scozzarella e Luigi Sepe.