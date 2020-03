Parma, parzialmente in gruppo Sepe e Adorante. Terapie per Barillà

vedi letture

Allenamento mattutino per il Parma di Roberto D'Aversa. La squadra scesa in campo ieri contro la Spal hanno svolto un lavoro defaticante. Per il resto del gruppo, esercizi di riscaldamento seguiti da tecnica applicata e lavoro aerobico. La seduta è stata conclusa da una partita in porzione ridotta del campo.

Andrea Adorante e Luigi Sepe hanno lavorato parzialmente con il gruppo. Lavoro differenziato e terapie per Antonino Barillà, Hernani, Roberto Inglese, Juraj Kucka, Vincent Laurini, Matteo Scozzarella