Parma, per Karamoh due settimane di riposo. Poi le terapie del caso

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Sfortunatissimo Yann Karamoh, che dopo un inizio di stagione difficile con tanta panchina era riuscito a ritagliarsi uno spazio da titolare e protagonista nell'undici di D'Aversa. Come sottolinea il comunicato ufficiale del Parma post allenamento odierno, il giocatore, in seguito all'infortunio "è stato sottoposto a una visita specialistica dal Dr. Paolo Adravanti che ha confermato la lesione parziale del legamento collaterale laterale. Tale lesione per la guarigione completa necessita di un trattamento conservativo e non chirurgico. Sarà necessario dunque un iniziale periodo di riposo di due settimane per proseguire poi con le terapie del caso". Si profila quindi un lungo stop.