Parma, prima sconfitta dell'estate gialloblù: col Burnley finisce 0-2

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Prima sconfitta per il nuovo Parma, che al Turf Moor cade in amichevole contro il Burnley. Dopo un ottimo primo tempo in cui i crociati hanno sfiorato a più riprese il vantaggio (traversa di Inglese), nella ripresa la doppietta dell’ex attaccante del WBA Jay Rodriguez ha mandato infatti ko la squadra di D’Aversa. Questo il tabellino del match:

Burnley-Parma 2-0

Marcatori: 7′ st J. Rodriguez, 10′ st J. Rodriguez.

BURNLEY: Pope, Lowton (27′ st Bardsley), Taylor (22′ st Pieters), Cork (38′ pt Westwood), Mee (cap.), Wood (1′ st Barnes), Brady (32′ pt McNeil), Hendrick (28′ st Benson), Gibson (22′ st Dunne), J. Rodriguez (27′ st Wells), Lennon (22′ st Gudmundsson). A disposizione: Hart, Legdzins, Vydra. All.: Karaman.

PARMA CALCIO 1913: Sepe, Dermaku, Karamoh (12′ st Sprocati), Brugman (21′ st Scozzarella), Laurini (12′ st Gazzola), Barillà (40′ st Munari), B. Alves (cap.), Gagliolo (1′ st Iacoponi), Kucka (20′ st Machin), Kulusevski (40′ st Ceravolo), Inglese (12′ st Cornelius). A disposizione: Colombi, Alastra, Scaglia, Ricci. All.: D’Aversa.

Arbitro: Sig. Paul Tierney. Assistenti: Sigg. Paul Graham e Peter Gooch. Quarto uomo: Marc Edwards.