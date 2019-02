Fonte: ParmaLive.com

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nicolas Schiappacasse è stato il protagonista della sessione pomeridiana di allenamento in casa Parma. In quel di Collecchio, come è visibile nella foto del club crociato, il nuovo numero 10 si è allenato con i compagni tra la curiosità generale dopo l'ottimo Sudamericano Sub20. L'uruguagio e i compagni hanno svolto i consueti lavori di riscaldamento seguiti da esercizi di tecnica applicata e possesso palla. L’allenamento è proseguito con una partita su porzione ridotta del campo ed è stato concluso da un lavoro aerobico.

Sono tre i calciatori crociati che si sono allenati a parte questo pomeriggio. Come riporta il sito ufficiale gialloblù, i difensori Federico Dimarco e Francisco Sierralta e il centrocampista Matteo Scozzarella hanno svolto un programma di lavoro personalizzato. Resta da capire se riusciranno a recuperare per la sfida in programma nel weekend contro il Napoli.