Pazienza: "Pioli lavora molto bene. Hamsik? L'addio non influirà"

© foto di Alberto Fornasari

Intercettato da Firenzeviola.it all’uscita del centro sportivo “Astori” (dove questa mattina ha assistito all’allenamento della Fiorentina), il doppio ex di viola e Napoli Michele Pazienza ha parlato del match in programma sabato sera al Franchi: “Già da qualche giorno sono venuto a curiosare l’ambiente viola perché ho grande stima di mister Pioli. Sono venuto a cercare di imparare qualcosa. Cosa mi piace di lui? Sicuramente il modo in cui si approccia ai giocatori o il modo in cui gestisce gli allenamenti. Il dg Corvino? L’ho salutato con piacere, visto che è stato anche il mio direttore. La sfida di sabato con il Napoli? Sarà sicuramente una partita delicata e difficile, dove si affronteranno due bellissime squadre. Io credo che alla fine verrà fuori una partita divertente, sono due squadre che giocano un bel calcio. I punti di forza della Fiorentina? Lo spirito di questo gruppo è importante: il mister ha lavorato molto bene e i giocatori hanno molta ambizione. L’assenza di Hamsik? Marek è un giocatore importante ma il Napoli ha un organico molto forte, non penso che potrà influire la sua eventuale assenza. Insigne? E’ un giocatore che ormai si è affermato: è cresciuto molto e negli anni ha acquisito l’esperienza giusta. Il mio futuro? Adesso punto ad aggiornarmi il più possibile: la passione per questo lavoro mi spinge a dare il massimo. Adesso devo finire di dare il master. Io in viola? Se avrò le capacità giuste, lo vedremo in futuro…”