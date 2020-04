Per chi tifavano i cronisti di Tutto il calcio minuto per minuto? Lo svela Cucchi su Twitter

Che squadra tifavano (o in molti casi tifano) gli storici radiocronisti di Tutto il calcio minuto per minuto? Molti ascoltatori se lo sono sempre chiesto, e via Twitter Riccardo Cucchi, che solo dopo aver appeso le cuffie al chiodo ha ammesso di essere un sostenitore della Lazio, ha svelato alcuni altarini. Così, precisando che "nessuno lo ha mai dichiarato", possiamo scoprire che anche l'indimenticato Sandro Ciotti, come pure Claudio Ferretti ed Ezio Luzzi, hanno sempre parteggiato per i biancocelesti, mentre Enrico Ameri teneva per il Genoa. Livio Forma sosteneva la Juventus, Alfredo Provenzali tifava per la Sampdoria. In calce il tweet di Cucchi con altri nomi: in un messaggio successivo, in cui un utente gli ha chiesto lumi su Francesco Repice, lo stesso Cucchi ha spiegato di non essersi pronunciato volutamente sui suoi colleghi ancora in attività.