Giorgio Perinetti, ex ds del Genoa, ha parlato a Rai Sport: “Mi sembra un mercato pronto a decollare che parte dal rafforzamento delle difese. Stiamo vedendo che la Juventus sta preparando un grande colpo difensivo come De Ligt, visto che l’età di Bonucci e Chiellini avanza. In più ci sono i giovani Demiral e Romero. La Juve si muove sempre con grande anticipo. Anche l’Inter ha preso Godin e il Napoli sta mettendo a punto la coppia Manolas-Koulibaly. Un mercato che parte dunque da questi presupposti”.

Su Icardi: "È un braccio di ferro, certamente una soluzione si dovrà trovare. Le grandi rivalità persistono, ma non escluderei assolutamente uno scambio di alto livello tra Inter e Juventus per Icardi e Dybala”.