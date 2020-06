Perinetti: "Sarà un mercato incerto. L'Inter vuole rinnovarsi, la Juve comprerà a centrocampo"

Intervenuto durante il programma 'Taca La Marca' in onda su Radio Musica Television, Giorgio Perinetti, dirigente sportivo, si è soffermato sulla ripresa del calcio e la questione contrattuale: "La ripresa è una necessità. Speriamo che i contagi diminuiscano ancora, ciò garantirebbe una quarantena eventuale solo per il giocatore contagiato e non per l’intera squadra. Inoltre uno scenario del genere potrebbe portare anche ad una riapertura parziale degli stadi. Un aspetto fondamentale prima della ripartenza è quello dei contratti, i prestiti possono essere prolungati, mentre per gli svincolati è molto più complesso. Il Consiglio Federale starà sicuramente lavorando in merito a tale questione".

Sul futuro mercato: "La ripresa del campionato può dare tanti spunti, da lì partono i temi del mercato. Sarà un calciomercato breve e complesso, la pandemia ha lasciato tanti segni e quindi le società saranno restie a svendere i propri giocatori. Sarà un mercato caratterizzato dall'incertezza. Quanto alle big, il Napoli è partito da gennaio, l'Inter vuole rinnovarsi e il Milan è alle prese con una nuova rivoluzione tecnica. La Juventus farà qualcosa a centrocampo con calciatori congeniali al gioco di Sarri".