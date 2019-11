Fonte: tuttonapoli.net

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Giorgio Perinetti, ex dirigente tra gli altri club anche del Napoli, ha parlato degli azzurri a Radio Kiss Kiss: "La gestione di un gruppo è ancora più importante del mercato e dello scouting, lo ripeto sempre ai miei collaboratori. La squadra deve essere efficiente e per fortuna c'è Ancelotti che il migliore in questo e penso che questo sia un dato inconfutabile. Ora bisognerà chiarire le posizioni, in primis quelle di Mertens e Callejon. Il mercato a gennaio è complicato e gli stranieri non amano trasferirsi in quel periodo. Non so quante possibilità può fornire, ma sono sicuro che il Napoli proverà a fare qualcosa".