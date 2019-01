Piatek, la scaramanzia del Milan contro il 9. Ma ci pensa Cutrone

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La scaramanzia, dietro il numero 19 scelto da Krzysztof Piatek per la sua avventura al Milan. Quella della società, però: secondo La Gazzetta dello Sport, sarebbe stata infatti soprattutto una scelta del Milan quella di evitare la numero 9 al centravanti polacco. Troppo forte il tabù Inzaghi, che neanche Higuain è riuscito a sfatare. Ci pensa, però, Patrick Cutrone: secondo la rosea, il giovane centravanti gradisce il numero del bomber per eccellenza e potrebbe esservi un cambio in corso di stagione.