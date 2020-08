Pinci (La Repubblica): "Pallotta tempo scaduto. Faticano a chiudere un sedicenne lituano"

vedi letture

Matteo Pinci, giornalista di Repubblica, è intervenuto a Radio 24 per fare il punto sulla cessione della Roma, confermando la notizia di domenica con Friedkin che è a un passo dall'affare. "Il tempo è scaduto, Pallotta non può tecnicamente più andare avanti, ora faticano anche per concludere un'operazione per un sedicenne lituano, per dire. Oltre Friedkin all'asta per la Roma si sono iscritti 3 soggetti, di questi l'unico disposto a farsi andar bene tempi così stretti è un soggetto del Kuwait. I documenti sono stati accessibili, ma Friedkin ci ha messo 10 milioni di euro e 3 mesi per la due diligence".