Pirlo-Juve, Pistocchi duro: "Scommessa al buio sulla pelle dei tifosi, offesa al lavoro e al merito"

vedi letture

Il giornalista Maurizio Pistocchi ha espresso un parere assai negativo sulla decisione della Juventus di affidare la panchina della prima squadra all'esordiente Andrea Pirlo: "Andrea Pirlo non ha mai allenato niente, neanche l’U23, non ha fatto il manager come Capello, non ha fatto la gavetta come Guardiola e Zidane. La scelta di Agnelli è una scommessa al buio sulla pelle dei tifosi e una offesa al lavoro e al merito", è stato il suo duro commento su Twitter.