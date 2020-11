Più spettacolo e l'ok delle big: la regola dei 5 cambi potrebbe diventare definitiva

vedi letture

Avendo travato ampi consensi in tutto il mondo, la regola dei cinque cambi potrebbe resistere al Covid. Secondo il Corriere dello Sport, l'idea piace soprattutto ai club più "potenti" ed è stata lanciata nel corso dell'ultimo Football and Technical Advisory Panels dell'Ifab (presente in videoconferenza anche Collina), che è molto attenta alla spettacolarizzazione del calcio. Poter cambiare mezza squadra, dando nuova linfa o variando l'idea tattica in corso d'opera ha trovato proseliti convinti.