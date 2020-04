Pizarro: "Serie A finita, scudetto ai dottori. Roma? Ritorno Spalletti non mi sorprenderebbe"

vedi letture

L'ex centrocampista della Roma David Pizarro ha rilasciato un'intervista al Corriere dello Sport, in cui ha parlato anche della possibile ripresa del campionato: "Il campionato di Serie A per me è finito. Che senso ha continuare mentre le persone soffrono? Lo Scudetto dovrebbe essere cucito sui camici dei dottori che rischiano la vita per salvarci". Una battuta, poi, sul possibile ritorno di Spalletti alla Roma: "Non sarei sorpreso se in futuro ci fosse uno Spalletti-Ter alla Roma".