Platini: "Voglio un'ultima avventura nel calcio. Alla FIFA? Complicato"

Michel Platini ha rilasciato un'intervista a France Info dicendo di essere pronto a tornare nel mondo del calcio: "Un'ultima avventura da intraprendere in questo mondo la vorrei, ma non devo sbagliare scelta, deve trattarsi di un qualcosa che mi piace e in cui so di poter essere utile". Su un'eventuale ritorno alla carica per la presidenza FIFA: "Perché no, ma è un po' complicato".