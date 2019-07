Pochesci: "Sarri è un tecnico che costruisce. Ma dovrà vincere l'UCL"

© foto di Federico Gaetano

Ai microfoni di Radio Bianconera, nel corso di ‘Avanti Madama’, è intervenuto l’allenatore Sandro Pochesci: “Sarri alla Juventus? La Juventus è stata sempre criticata, per me ingiustamente, per il gioco di Allegri che non era spumeggiante. Ma Allegri ha valorizzato molto le qualità dei singoli. Sarri è cresciuto con una filosofia per cui giocare meglio portasse alla vittoria. Purtroppo non è sempre così, a volte chi gioca bene non vince. L’allenatore deve dare anche la cattiveria per arrivare al risultato. Conte? Nasce da un 4-2-4 con difensori che spingono e due punte centrali. In Italia siamo maestri a distruggere chi vuole costruire, oggi è molto più facile distruggere, ma Sarri è uno che costruisce. Con la difesa che sta costruendo veramente può giocare con quattro attaccanti”.

Poi ha aggiunto: “Però bisogna capire: sarà Sarri ad adeguarsi a Cristiano Ronaldo o viceversa? L’allenatore deve andare incontro al campione, se fa il presuntuoso distrugge quello che ha costruito. Non è un caso che sia andato a trovarlo in Grecia. Anche questo è un grande progresso di crescita che ha fatto Sarri, credo che l’Inghiterra gli abbia fatto bene. Al Chelsea non ha mostrato il bel gioco di Napoli, ma ha saputo gestire benissimo un ambiente in cui aveva società e tifosi contro. Sarri ha tutto da perdere e lo sa: deve vincere la Champions. Il tifoso della Juventus se arriva secondo dietro Conte e vince la Champions gliela passa, la Champions è il primo obiettivo dei tifosi bianconeri. Forse Allegri con la squadra che aveva non doveva accontentarsi dell’1-0, quando hai una gara superiore non ti devi accontentare”.