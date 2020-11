Podolski si dà all'hockey: giocherà con il Kolner Hale dopo aver perso una scommessa

Lukasz Podolski è pronto a indossare pattini e caschetto. Il giocatore dell'Antalyaspor, a 35 anni, diventerà un giocatore del Kölner Haie, la sua squadra del cuore di hockey su ghiaccio. Una scelta che è frutto di una scommessa persa: aveva promesso che sarebbe sceso in pista qualora la società avesse venduto 100.000 biglietti virtuali #Immerwigger. I tifosi hanno risposto alla grande all'appello e Podolski non potrà far altro che mantenere la parola data: "Sono davvero felice che l’Haie sia riuscito a vendere i biglietti e vorrei ringraziare tutte le persone e le aziende che hanno partecipato. Appena ci sarà un po' di calma, ci siederemo e discuteremo come fare. Comunque vada, non vedo l'ora di diventare un giocatore dell'Haie".