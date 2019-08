Podolski torna nella sua Colonia per vendere gelati

© foto di Federico Gaetano

Lukas Podolski torna ad accordarsi col Colonia, il club del suo cuore. L'ex giocatore dell'Inter, al momento protagonista nel campionato giapponese con il Vissel Kobe, non scenderà in campo con la maglia dei Geißböcke: il suo compito, infatti, sarà quello di rifornire lo stadio di Colonia dei gelati della sua 'Ice Cream United'. Queste le sue parole: "Sono fiero, questo lavoro mi diverte molto. Voglio far crescere le mie società. Appena ho capito che c'era la possibilità di vendere il gelato allo stadio mi sono subito esaltato". Riporta Fcinternews.it.