© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Un cane da guardia per proteggersi dai tifosi. Secondo i media britannici, nello specifico dal The Sun, Paul Pogba avrebbe acquistato un rottweiler da 15 mila euro, addestrato in maniera specifica per la protezione del proprio padrone. Il motivo? Aumentare la propria sicurezza personale dopo le minacce ricevute da alcuni sostenitori del Manchester United, in particolare l'imbrattamento di un cartello fuori dal campo di allenamento con la scritta Pogba Out.